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Magallanes dejó en el terreno a Cardenales de Lara en el estadio José Bernardo Pérez de Valencia. Los turcos pudieron igual el encuentro en el noveno y en el décimo para terminar ganando el encuentro 10×9.

José Gómez sacó el boleto en el décimo tramo con las bases llenas, para sellar el encuentro a favor de los navales.

Magallanes tuvo una reacción en el noveno tramo de tres carreras para igualar el encuentro a ocho carreras. Leandro Cedeño encendió la ofensiva con un jonrón luego de eso Luis Sardiñas siguió con imparable, al igual que Renato Núñez y Tucupita Marcano.

Magallanes dejó en el terreno a Cardenales

Con tres en las bases, Eliézer Alfonzo falló con línea al cuadro para el tercer out. Cardenales en la apertura del décimo se fue adelante y colocó el juego con pizarra de 9×8.

En el cierre del capítulo número diez, el mexicano Carlos Sepulveda abrió con hit y Leandro Cedeño con doble empujó la carrera del empate.

Caribes venció a Águilas

Caribes de Anzoátegui dominó a Águilas del Zulia con pizarra de 8×1 en el estadio Alfonso “Chico” Carrasquel de Puerto La Cruz.

Juegos para el domingo

7:00 p.m. en Porlamar, Caribes contra Bravos

7:00 p.m. en Barquisimeto, Águilas ante Cardenales

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