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Magallanes derrotó a Caribes 14×5 y se acerca del título de la temporada 2025 2026, los eléctricos pudieron batear ante el acoso de los orientales. Leandro Cedeño bateó cuadrangular para mantener la ventaja de los locales.

Los turcos atacaron temprano a los orientales, en el primer tramo fabricaron seis carreras para escaparse en la pizarra. Con tres en las bases Rougned Odor, Ángel Reyes sonaron sencillos, y con doble de Luis Sardiñas se fueron adelante en la pizarra.

Caribes vino con las primeras dos carreras en el cuarto tramo, Magallanes fabricó dos más luego de un doblete de Leandro Cedeño. En el quinto tramo los turcos fabricaron dos más para ampliar la ventaja.

Magallanes derrotó a Caribes y se acerca al título

Pero Caribes respondía con dos más en el sexto en el desfile de lanzadores que tenían los Navegantes. Jesús Sucre empujó la quinta de los orientales en las piernas de Herlis Rodrúguez, que sigue rindiendo para Caribes en el séptimo.

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En ese tramo, Romer Cuadrado tuvo un turno con tres en las bases para Caribes pero terminó ponchándose. Para el cierre del séptimo, con dos en las bases Leandro Cedeño bateó un dantesco cuadrangular para colocar el juego 13×5.

Ángel Reyes en el cierre del octavo capítulo sacó la pelota para traer la carrera número 14 de los turcos.

Juego para mañana domingo

5:30 p.m. en el estadio José Bernardo Pérez de Valencia, quinto juego de la Gran Final 2026 entre Caribes y Magallanes.

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