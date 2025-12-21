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Navegantes del Magallanes derrotó a La Guaira 6×3 en el estadio José Bernardo Pérez de Valencia. Los turcos siguen soñando con avanzar a puestos de clasificación. Esta vez pudieron frenar a la peligrosa toletería litoralense.

Magallanes derrotó a La Guaira, las carreras

Tiburones se fue adelante en el segundo tramo, Juniel Querecuto con sencillo empujó las dos primeras del juego. Magallanes fabricó una en el cierre del segundo, Renato Núñez se embasó con hit, llega a segunda ya que Leandro Pineda es golpeado y anota Núñez con hit de Luis Suisbel.

En el cuarto tramo, Magallanes fabrica dos, una de ellas con jonrón de Renato Núñez. Luis Suisbel empuja la tercera del encuentro en las piernas de Leandro Pineda. En el quinto Magallanes fabrica dos más, con jonrón de Tucupita Marcano con uno a bordo.

En el sexto capítulo, La Guaira fabricó una más con jonrón de Gabriel Arias para colocar el juego 5×1. Para el séptimo capítulo, Diego Velásquez pegó triple y anotó con elevado de sacrificio.

Resultados de hoy sábado

Caribes 9, Bravos 6

Cardenales 12, Leones 3

Águilas 7, Tigres 6

Juegos para este domingo

1:00 p.m. Cardenales ante Tiburones en Caracas

5:00 p.m. Navegantes contra Leones en el Monumental de Caracas

5:00 p.m. Caribes contra Bravos, en Margarita.

7:00 p.m. Tigres ante Águilas en Maracaibo.

Pizarra de la LVBP

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