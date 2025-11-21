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Navegantes del Magallanes despertó ante Bravos de Margarita en el estadio Nueva Esparta y venció 9×2. Los turcos volvieron al camino de la victoria luego de dos amargas derrotas ante Caribes en Puerto La Cruz.

Magallanes fabricó una carrera en el primer capítulo, Andretti Cordero y Eliézer Alfonzo Jr sonaron sencillos, pero solo anotó Cordero con doble de Leandro Pineda. Bravos enseguida respondió con hit de Breyvic Valera, que avanzó a segunda y anotó con sencillo de Alexi Amarista.

En el segundo tramo en su parte baja, Juan Santana conectó un cuadrangular solitario para colocar el juego 2×1. Magallanes en el cuarto se va a adelante luego de un doble de Leandro Pineda y un cuadrangular de Diego Castillo.

Bravos se mantuvo amenazando en varias entradas pero el relevo de Magallanes salía del atolladero. En el noveno tramo en la parte alta, Magallanes pudo resolver y fabricar cuatro carreras más.

Magallanes despertó ante Bravos, resultados del jueves

Tiburones de La Guaira propinó blanqueo a Cardenales de Lara y venció 1×0 en el estadio Universitario de la UCV. Sebastián Rivero empujó la única carrera del juego para los salados, anotada por Pedro Castellanos.

Águilas del Zulia venció con pizarra de 7×1 a Leones del Caracas, en el estadio Monumental de Caracas. Ganó Andry Lara por los rapaces y perdió por los capitalinos, Wilmer Font.

Juegos para el viernes:

7:00 p.m. Águilas ante Leones en el Monumental

7:00 p.m. Navegantes y Bravos en Porlamar.

7:00 p.m. Cardenales ante Tiburones en la UCV

7:00 p.m. Caribes contra Tigres en Maracay

PIZARRA DE LA LVBP

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