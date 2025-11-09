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Magallanes despertó ante su eterno rival, Leones del Caracas y venció con pizarra de 11×4. Los turcos se soltaron a batear en el estadio Monumental Simón Bolívar. Ante cerca de 33 mil personas.

Los Navegantes que estaban viviendo un mal momento obtuvieron su sexto triunfo de la campaña. La ofensiva eléctrica pudo despachar 18 imparables al pitcheo del Caracas, que abrió con Erick Leal.

Ricardo Sánchez estuvo a la altura y lanzó seis entradas completas, permitiendo par de carreras, un cuadrangular. No otorgó boletos y abanicó a seis. El relevo estuvo también sin problemas. Los mejores por los Navegantes, Carlos Rodríguez, Rougned Odor además de Ángel Reyes.

Resultados de hoy domingo

Magallanes 11, Caracas 4

Tiburones 9, Bravos 2

Caribes 4, Tigres 0

Águilas 6, Cardenales 3

Magallanes despertó ante su eterno rival, juegos para el martes

7:00 p.m. Tiburones contra Navegantes en Valencia.

7:00 p.m. Tigres ante Águilas en Maracaibo

7:00 p.m.. Cardenales ante Leones en el Monumental

7:00 p.m. Caribes contra Bravos en Margarita

PIZARRA DE LA LVBP

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