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Navegantes del Magallanes dio cuenta de Caribes en Valencia y pudo vencer 2×1 a los aborígenes en el estadio José Bernardo Pérez. El equipo turco cuido cada detalle para poder conseguir su tercer triunfo de la temporada.

El pitcheo pudo mantener en apenas dos imparables al equipo de Anzoátegui, Magallanes empezó ganando tras fabricar una en el cierre del segundo. Pero Caribes empató en la parte alta del tercero.

Los turcos en la parte baja del cuarto lograron anotar la segunda y la que le dio la victoria ante la visita. Las carreras navales vinieron por parte de Rougned Odor y Tucupita Marcano, la de Caribes por parte de Leonel Valera.

Bryan Mata lanzó una entrada perfecta con Magallanes con un ponchado para acreditarse la victoria. Mientras que Wilking Rodríguez guillotinó a los tres bateadores que enfrentó para apuntarse el salvado. La derrota fue para José Rodríguez.

Magallanes dio cuenta de Caribes, resultados de anoche

Águilas del Zulia propinó una derrota a Cardenales de Lara en el estadio Luis Aparicio “El Grande” con pizarra de 3×1. Andry Lara fue el lanzador ganador del partido, Edgar Navarro cargó con el revés y el experimentado lanzador Silvino Bracho salvó por los rapaces.

El duelo de felinos que se llevó a cabo en el estadio Monumental de Caracas fue ganado por los Leones del Caracas ante Tigres 7×5. Yoimer Camacho se apuntó la victoria, Yoennis Yera la derrota y Norwith Gudiño el salvado.

Bravos de Margarita impuso su ley en la isla ante la visita de Tiburones de La Guaira para terminar ganando 5×1. Ganó por los Bravos, Werner Leal, perdió por el equipo salado, Luis Pena.

Juegos para hoy:

Primer dueño de los Eternos Rivales, Magallanes ante Caracas en el Monumental Simón Bolívar a las 7:00 de la noche.

7:00 p.m. Cardenales visita a Águilas en Maracaibo

7:00 p.m. Tiburones ante Bravos en Margarita

7:00 p.m. Caribes visita a Tigres en Maracay

Pizarra de la LVBP

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