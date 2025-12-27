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Magallanes dio paliza a Tiburones de La Guaira en el estadio de la UCV con pizarra de 17×6. Los turcos empezaron desde el primer capítulo a batear. Carlos Rodríguez la botó, en el cierre de ese tramo Ronald Acuña empató.

Pero los navales se soltaron a batear en la parte alta del segundo tramo con ocho carreras para despegarse en la pizarra. Los turcos contaron con jugadas de doble play que calmaban las acciones.

En el quinto y sexto tramo, los magallaneros sumaron cinco carreras, aprovechando cualquier brecha que iban dejando los salados. La Guaira descontó con dos carreras en el cierre quinto capítulo.

Resultados del viernes

Caribes 2, Águilas 0

Navegantes 17, Tiburones 6

Tigres 2, Bravos 1

Cardenales eliminó al Caracas

Cardenales de Lara en el estadio Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto eliminó a Leones del Caracas con pizarra de 15×13.

Magallanes dio paliza a Tiburones y los juegos para mañana

5:00 p.m. Navegantes contra Cardenales en Valencia

5:00 p.m. Águilas ante Caribes en Puerto La Cruz

5:00 p.m. Bravos contra Tigres en Maracay.

7:00 p.m. Tiburones ante Leones en el estadio Monumental

PIZARRA DE HOY 26 DE DICIEMBRE

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