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Magallanes dominó a Cardenales en Valencia en el inicio de la séptima semana de la ronda regular de la LVBP. Los turcos vencieron 12×7 a los “pájaros rojos” en el estadio José Bernardo Pérez de la ciudad industrial de Venezuela.

Magallanes picó adelante en el cierre del primer tramo, Carlos Rodríguez recibió boleto y anotó con sencillo de Eliézer Alfonzo Jr. En el cierre del tercero Magallanes fabrica cuatro más, tres de ellas con jonrón de Ángel Reyes.

Lara fabricó una en el cuarto y cinco más en el quinto episodio en su parte alta. Eduardo García barrió las bases con un triple para darle la ventaja a su equipo. Pero Magallanes vendría con su respuesta en el cierre del sexto tramo.

Magallanes sumó cuatro más luego de la expulsión de Renato Núñez y del mánager Yadier Molina. La entrada pudo ser para más carreras pero el jardinero Carlos Rodríguez fue sorprendido en la tercera base.

En la parte alta del octavo, el joven Yohendrick Piñango despachó cuadrangular que puso cerca a Cardenales en la pizarra 9×7. Magallanes en el cierre del octavo, con cuadrangular de Luis Suisbel amplió la ventaja y los navales ganaban 12×7.

Magallanes dominó a Cardenales, y los otros juegos

Águilas vino de atrás para dejar en el terreno a Tiburones de La Guaira con pizarra de 3×2 en el estadio Luis Aparicio “El Grande” de Maracaibo. Ganó Manuel Medina (1-0), perdió Arnaldo Hernandez (1-1).

Caribes sumó nueva victoria al vencer a Bravos 9×3 en Puerto La Cruz, Hernán Pérez y Omar Alfonzo colaboraron con la victoria de los aborígenes en tierras orientales. Ganó Yorvin Pantoja (1-0), perdió Carlos Suniaga (1-1).

Leones del Caracas se apuntó una victoria en la presente ronda regular al dar cuenta de Tigres de Aragua en Maracay con pizarra de 6×4.

Juegos para este miércoles

7:00 p.m. Magallanes ante Cardenales en Barquisimeto

7:00 p.m. Tiburones contra Águilas en Maracaibo.

7:00 p.m. Bravos contra Caribes en Puerto La Cruz

7:00 p.m. Leones y Tigres en el Monumental de Caracas

PIZARRA DE HOY 25 DE NOVIEMBRE

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