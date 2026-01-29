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Magallanes dominó a Caribes en el segundo de la Gran Final

By Danny Valdiviezo
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Magallanes dominó a Caribes

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Danny Valdiviezo
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Navegantes del Magallanes dominó a Caribes 3×1 en el segundo de la Gran Final 2026 de la LVBP. El equipo turco pudo fabricar tres carreras que marcaron el encuentro desde el cuarto tramo en adelante, mañana jueves la serie final se muda a Valencia.

En el cuarto tramo, Magallanes pudo romper el cero y fabricar tres carreras, Rougned Odor sonó hit, Ángel Reyes recibió base por bola y Tucupita Marcano la sacó del parque para colocar adelante a los turcos.

Caribes se mantuvo al acecho, durante todo el encuentro, pero el pitcheo turco pudo salir de los problemas. En el sexto capítulo, los orientales fabricaron su primera carrera del partido, con tres en las bases Antonio Piñero sonó un sencillo.

Pero el pitcheo naval pudo mantener la ventaja ante las amenazas de los aborígenes. En el octavo Anzoátegui volvió a montar una seria amenaza, pero Félix Cepeda pudo sacar los dos outs y terminar el episodio.

Magallanes dominó a Caribes en el segundo de la Gran Final

Ricardo Sánchez abrió por Magallanes, lanzando cinco entradas completas. Permitiendo solamente cuatro imparables y una carrera, además de dar dos boletos y abanicar a tres contrarios.

Juego para este jueves

7:00 p.m. en Valencia, tercer juego de la final, Caribes de Anzoátegui visita a Navegantes del Magallanes.

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