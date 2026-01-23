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Navegantes del Magallanes emboscó a Cardenales en Valencia, el equipo turco dejó en el terreno a los larenses. Una reacción en la novena entrada permitió voltear el encuentro y terminar ganando 10×9.

El mexicano Carlos Sepúlveda, Leandro Cedeño y Rougned Odor sonaron imparables y un error del jardinero derecho del Cardenales permitió que el encuentro quedara igualado a nueve. Un sencillo de Tucupita Marcano le dio la carrera de ganar, para llevar al Magallanes al segundo lugar del Round Robin.

Magallanes se había ido adelante en el cuarto tramo con cuatro carreras, con carreras remolcadas de Rougned Odor y Ángel Reyes. Mientras que en el quinto tramo Lara se soltó a batear.

Magallanes emboscó a Cardenales y sube al segundo

Enmanuel de Jesús, Félix Cepeda y José Suárez no pudieron con la ofensiva larense que le conectó seis imparables para anotar nueve rayitas. Magallanes intentó volver al juego y anotó una más en el sexto tramo.

Pero luego el relevista refuerzo de Leones del Caracas, Norwith Gudiño se lució al controlar a la ofensiva naval. Hasta que en el cierre del séptimo tramo, con dos en las bases el jardinero de Magallanes Ángel Reyes largó cuadrangular para colocar el juego 9×8.

Caribes derrotó al Zulia

Caribes de Anzoátegui llegó a nueve victorias luego de dominar en el estadio Luis Aparicio «El Grande» de Maracaibo a las Águilas del Zulia con pizarra de 11×3.

Juegos para este viernes

7:00 p.m. en Barquisimeto, Águilas del Zulia se mide a Cardenales de Lara.

7:00 p.m. en Puerto La Cruz, Bravos visita a Caribes.

Navegantes del Magallanes estará de descanso

PIZARRA DEL ROUND ROBIN

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