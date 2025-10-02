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Navegantes del Magallanes empezó entrenamientos con miras a la temporada 2025 2026. Un total de 57 peloteros se dieron cita en el estadio José Bernardo Pérez. El primer día contó con la participación de varios peloteros reconocidos

Magallanes empezó entrenamientos

Lanzadores derechos Enderson Franco, Ángel Acevedo, Luis Martínez, Jesús Méndez, Alfred Gutiérrez, Amilcar Chirinos, Jefferson Medina.Derwis Andrade, Luis Espinoza, José Ramírez, Enrique Carta, Ricardo Quintana, Johandi Medina, Alexander Campos.

Jecsua Liborius, José Manuel Suárez, Argenis Cayama, Simón Colmenares, Irvin González, Alan Berbesi y Wilker Palma. Por su parte, los zurdos Felipe Rivero, Ricardo Sánchez, Ángel Hernández, Juan Amarante, Jesús Delgado, Anderson Meriño.

En cuanto a los jugadores de posición, estuvieron los receptores Pablo Aliendo, Giovanny Rivero, Vincent Perozo, Bryant Betancourt. Angelo Hernández, Rickardo Pérez y Ramón Landaeta; los infielders Renato Núñez.

Luis Sardiñas, Darío Borrero, Arol Vera, Yohander Martínez, José Gómez, Jaiker García, Dangelo Sarmiento, Luis Márquez, Jesús Fernández, Joan Gutiérrez y Kevin Maitán (invitado); y los jardineros Diego Rincones, Ángel Reyes, Jorge Ruíz, Alexis Hernández, Misael Urbina, José Córdoba, Luis Fragoza, Alan Escobar y Brandon Vásquez.

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