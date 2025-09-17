Compartir

Navegantes del Magallanes firmó un lanzador importado y empezará sus prácticas el próximo 1º de octubre en el estadio José Bernardo Pérez. Hasta ahora se ha dicho que no invitarán peloteros que fueron dejados en libertad por otros clubes.

Connor Sadzeck con experiencia en las Grandes Ligas estará con los turcos en la zafra 2025 2026 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, (LVBP). El serpentinero estuvo con los Cerveceros de Milwaukee.

Además de tener experiencia en la liga de beisbol de México. Se espera que este lanzador ayude a Magallanes en esta campaña. En la actualidad, el equipo navegante tiene pocos importados firmados.

Magallanes firmó un lanzador importado y empieza prácticas en esta fecha

En horas de la mañana del 1º de octubre el equipo saltará al terreno del estadio de La Michelena. Se espera que varios jugadores, entre ellos lanzadores como receptores lleguen a finales de septiembre; como ocurrió el año pasado.

Los eléctricos clasificaron en la temporada pasada, pero en el mes de enero no pudieron mantener la hegemonía cediendo ante los demás clubes. El punto que ha estado con fallas en las últimas campañas ha sido el pitcheo.

NO DEJES DE LEER AHORA: ¡De vuelta!, Yulimar Rojas clasificó a la gran final de salto triple en el Mundial de Atletismo

Tanto abridores como relevistas no han estado a la altura, y de allí que se han escapado un número de victorias. Punto que la fanaticada espera que esta campaña sea mejorado por el bien del club.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas