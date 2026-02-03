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Navegantes del Magallanes fue recibido por su fanaticada en Valencia. Las inmediaciones del estadio José Bernardo Pérez estaban llenas, la avenida Michelena, la avenida Pancho Pepe Croquer, las cuales estaban colmadas de fanáticos.

Durante toda la madrugada el estadio estuvo lleno de seguidores, hasta la mañana de hoy.

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Magallanes fue recibido por su fanaticada en Valencia

En varios municipios del estado Carabobo hubo celebración hasta el amanecer de este martes 3 de febrero. Guacara, Puerto Cabello, Valencia, San Diego, Naguanagua, Los Guayos.

Personas que llegaron hasta el estadio José Bernardo Pérez a pie desde La Isabelica como desde San Blas y sectores cercanos. Para acompañar al nuevo equipo campeón.

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Una madrugada llena de emoción, Magallanes alzó su título número 14 ante el equipo de Caribes. El oriente magallanero vibró también con este cetro que se suma a los obtenidos desde la temporada 1949-1950.

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