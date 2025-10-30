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Los Navegantes del Magallanes ganaron 4 carreras por 3 contra los Leones del Caracas en el Estadio Monumental Simón Bolívar este miércoles 29 de octubre.

Andrelton Simmons llegó este miércoles al Estadio Monumental emocionado por vivir su primer duelo Magallanes-Caracas. El infielder fue el héroe del partido, al dar un primer hit memorable en la LVBP. Fue un cuadrangular solitario por el jardín izquierdo en el comienzo del noveno inning que le dio la victoria por 4-3 a los magallaneros. Dijo la LVBP.

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En este primer duelo de la temporada 2025-2026 de la LVBP, el abridor de Leones del Caracas, Erick Leal fue dominante permitiendo solo una carrera y cinco hits en 5.2 entradas, con siete ponches.

El pitcheo de Magallanes, incluyendo a Zach Plesac y sus relevistas, mantuvo silenciada a la ofensiva caraquista durante los primeros cinco episodios.

Navegantes del Magallanes vs. Leones de Caracas

Los Leones del Caracas se quedan en el Monumental para recibir el jueves la visita de los Tiburones de La Guaira, con Way Beck anunciado como abridor.

La gira del Magallanes los llevará hasta Margarita para enfrentarse contra los Bravos, con el zurdo Ricardo Sánchez designado por el mánager Eduardo Pérez para iniciar el partido.

Juegos para hoy jueves

7:00 p.m. Magallanes visita a Bravos en Margarita.

7:00 p.m. Tiburones contra Leones en el Monumental Simón Bolívar.

7:00 p.m. Tigres contra Cardenales en Barquisimeto

PIZARRA DE LA LVBP

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