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Navegantes del Magallanes ganó el primero de la Gran Final ante Caribes de Anzoátegui en el estadio Alfonso “Chico” Carrasquel de Puerto La Cruz 12×4. Los turcos se soltaron a batear desde el primer tramo.

Magallanes madrugó al pitcheo de Caribes, Leandro Cedeño en el primer tramo sacó la bola con dos corredores para traer las tres primeras para Magallanes. Pero enseguida Caribes vino y empató el encuentro a tres carreras con batazo de Balbino Fuenmayor.

Magallanes ganó el primero de la Gran Final ante Caribes

Los navales fabricaron tres más en el segundo para irse adelante 6×3, Sandy León remolcó una con elevado de sacrificio. En el sexto vino una más para Magallanes, Rougned Odor remolcó a Eliézer Alfonzo jr con elevado de sacrificio, terminaron fabricado tres más.

En la parte baja del sexto luego de dos outs y con Carlos Mendoza en segunda base, Balbino Fuenmayor logró despachar sencillo para traer la cuarta para los aborígenes. En la parte alta del noveno, Ángel Reyes sacó dantesco cuadrangular para traer dos rayitas para los turcos.

Relevo de José Suárez fue clave

Ronnie Williams abrió el partido por Magallanes pero fue castigado en el primer tramo. José Suárez vino en relevo transitando cuatro entradas donde no permitió carreras. Por Caribes abrió Emilio Vargas al cual le fabricaron cinco carreras.

Juego para mañana miércoles, segundo de la Gran Final

7:00 p.m. en Puerto La Cruz, Navegantes del Magallanes ante Caribes de Anzoátegui

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