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Navegantes del Magallanes le dio nueve arepas al Zulia y ganó su cuarto juego seguido con pizarra de 4×0 en el estadio José Bernardo Pérez de Valencia. El pitcheo de Magallanes pudo aplacar las amenazas de los rapaces en varias entradas.

Magallanes atacó temprano a los rapaces y en el primer tramo fabricó dos carreras. Carlos Rodríguez y Eliézer Alfonzo sonaron hits al igual que Ángel Reyes. Rougned Odor la rodó por primera y por error anotó Alfonzo.

En la parte baja del sexto tramo, Rougned Odor pudo pescar un lanzamiento y enviarlo a las gradas sumando un cuadrangular en la temporada. Colocando de esta manera el encuentro 3×0 a favor de los turcos.

Magallanes no se durmió y en el cierre del octavo fabricó una más, Rougned Odor bateó doble. Nelson Rada entró a correr en su lugar como emergente y anotó con hit de Tucupita Marcano.

El pitcheo de Magallanes pudo dominar a la ofensiva aguilucha y salir de los problemas cuando estos buscaban atacar, Bryan Mata se apuntó el triunfo. Mientras que el pitcheo del Zulia estuvo también a la altura solo que la diferencia fue en el primer capítulo.

Resultados del viernes

Bravos 5, Cardenales 4.

Tiburones 11, Tigres 0, Ronald Acuña recibió tres boletos, empujó una carrera en su debut con los salados.

Magallanes le dio nueve arepas al Zulia en Valencia Juegos para este sábado

5:00 p.m. Leones contra Tiburones en el Universitario

5:00 p.m. Tigres ante Caribes en Puerto La Cruz.

5:30 p.m. Bravos contra Navegantes en Valencia

7:00 p.m. Cardenales ante Águilas en Maracaibo.

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