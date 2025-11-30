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Magallanes le volteó el juego a La Guaira y ganó el sexto en fila 8×7, un juego dramático de principio a fin. Ya que los Tiburones se defendieron en todas las entradas pero el pitcheo magallanero supo responder.

Magallanes le volteó el juego a La Guaira

Tiburones madrugó al lanzador José Franco en la primera entrada para poder irse adelante en la pizarra. Franco lanzó pelota de un capítulo y dos tercios. Permitiendo tres carreras en el primer tramo y dos en el segundo.

En el cuarto tramo, Magallanes respondió con dos carreras. Ángel Reyes bateó doble y Rougner Odor la sacó del parque para colocar el encuentro con marcador de 6×2. Los lanzadores de La Guaira sacaron sin problemas los tramos sexto y séptimo.

Pero en la parte alta del octavo Magallanes fabricó cinco carreras para irse adelante en la pizarra. Nelson rada vino de emergente y dio un batazo que pudo voltear el juego a favor de los turcos.

En el cierre del octavo, Ronald Acuña jr se embasa por boleto, se robó la base pero hubo dos batazos bueno para doble matanza que Magallanes no pudo completar; y terminó empatando el encuentro a siete carreras.

Magallanes se fue arriba en la apertura del noveno, Eliézer Alfonzo se embasó por sencillo, se robó la segunda. Andretty Cordero recibió boleto, Ángel Reyes fue dominado con elevado y Rougned Odor despachó hit para empujar la carrera que puso arriba al Magallanes.

Pero Odor lo encerraron entre primera y segunda y lo colocaron out y Renato Núñez falló como emergente. Keyshawn Askew se apuntó el salvado con drama y dos corredores en las bases.

Otros resultados de hoy domingo:

Caribes 5, Tigres 4

Cardenales 11, Águilas 1

Bravos 14, Leones 8.

Juegos para el martes

7:00 p.m. Caribes ante Navegantes en Valencia

7:00 p.m. Leones-Tiburones en la UCV.

7:00 p.m. Tigres-Cardenales en Barquisimeto.

7:00 p.m. Águilas contra Bravos en Margarita.

PIZARRA DE HOY 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

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