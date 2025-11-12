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Navegantes del Magallanes logró su segunda victoria seguida tras dar cuenta de Tiburones de La Guaira con pizarra de 4×0. La ofensiva naval volvió a responder en este juego al igual que el pitcheo que estuvo a la altura.

Magallanes aprovechó de fabricar tres carreras en el cierre del cuarto tramo, Luis Suisbel con un corredor en las bases sonó su segundo cuadrangular de la campaña. Ángel Reyes en ese mismo tramó la sacó del parque, con su quinto jonrón de la zafra.

En el séptimo en la parte de arriba, Magallanes supo salir del atolladero luego de dos batazos de línea por parte de la ofensiva de La Guaira. Pero terminaron la entrada con un buen cero ante La Guaira.

Los navales aumentaron la ventaja con una carrera en el séptimo tramo, Diego Castillo sonó un elevado de sacrificio encontrando a Luis Suisbel en la tercera. Quien anotó sin problemas desde la tercera base.

Magallanes logró segunda victoria, otros resultados

Por su parte, Águilas del Zulia en el Día de Luis Aparicio, conquistó un triunfo 2×0 al dar cuenta ante Tigres de Aragua en Maracaibo. José Pirela y José Herrera empujaron las carreras en el primer tramo.

Bravos de Margarita dio paliza a Caribes de Anzoátegui en el estadio Nueva Esparta en la Isla de Margarita con pizarra de 7×2. Ganó Ángel Rondón (1-0), perdió por el equipo de Anzoátegui Alex Valverde (0-2).

Juegos para este miércoles

6:30 p.m. Navegantes visita a Tiburones en Caracas, estadio de la UCV

7:00 p.m. Tigres ante Águilas en Maracaibo

7:00 p.m. Caribes visita a Bravos en Margarita.

PIZARRA DE LA LVBP

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