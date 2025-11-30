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Magallanes no cree en nadie y ganó su quinto juego en fila y aseguró una semana positiva. Los turcos vencieron esta vez a Bravos de Margarita 8×6 en el estadio José Bernardo Pérez de Valencia. Con una asistencia de 4.265 fanáticos.

Desde el primer tramo hubo movimiento de carreras entre ambos equipos, Alexi Amarista la sacó del parque para darle la ventaja parcial a Margarita. Pero Magallanes respondió con cuatro carreras en el cierre del primer capítulo.

Carlos Rodríguez, Eliézer Alfonzo Jr, Andretti Cordero y Ángel Reyes sumaron sencillos y un doble de Yasiel Puig remolcó las carreras para el equipo naval. Esto ante los envíos del exmagallanero Félix Doubront.

Pero Margarita fabricó tres carreras en la parte alta del cuarto tramo para acercarse en el marcador. Los turcos sumaron una más en el cierre del quinto con dos dobles, uno del cubano Yasiel Puig y el otro de Tucupita Marcano.

En el cierre del sexto, dos más vinieron para el elenco navegante, producto de un cuadrangular de Eliézer Alfonzo Jr, con un corredor en las bases. Margarita atacó en el noveno cuando Juan Santana la sacó del parque para colocar el juego 8×6.

Resultados del sábado

Tigres de Aragua derrotó a Caribes de Anzoátegui en Puerto La Cruz con pizarra de 8×3 en Puerto La Cruz. Leobaldo Piña y Leobaldo Cabrera se combinaron en la ofensiva para guiar a los bengalíes al triunfo.

Cardenales de Lara dio cuenta de Águilas del Zulia con marcador de 10×0. Los pájaros rojos cortan de esta manera la cadena negativa de cuarto derrotas seguidas. Mientras que el Zulia solo pudo batear nueve imparables por 11 de los crepusculares.

Tiburones ganó a Leones con pizarra de 5×3 en el estadio de la Ciudad universitaria en la capital del país. Esta derrota llevó al Caracas al último lugar de la tabla de clasificación de la LVBP.-

Magallanes no cree en nadie, Juegos para este domingo

1:00 p.m. Magallanes visita a Tiburones en el estadio de la UCV en Caracas.

4:00 p.m. Tigres contra Caribes en Puerto La Cruz.

5:00 p.m. Cardenales Águilas en Maracaibo.

5:00 p.m. Bravos contra Leones en el Monumental de Caracas

PIZARRA DE LA LVBP DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2025

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