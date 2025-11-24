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Magallanes no vio luz ante Tigres de Aragua y cortó la cadena de 24 entradas sin fabricar carreras. Los bucaneros cayeron ante los felinos con pizarra de 14×5 en el estadio José Bernardo Pérez de Valencia.

Aragua fabricó dos carreras en la parte alta del tercer tramo, producto de J.J. D’Orazio recibió boleto, Keyber Rodríguez pegó sencillo y llegó a D’Orazio a la tercera. Y anotó con elevado de Lorenzo Cedrola. Y Rodríguez anotó con hit de Davis Rodríguez.

En el quinto tramo, el jardinero Alberth Martínez sacudió cuadrangular con dos en las bases para que Tigres colocara el encuentro 5×0. Magallanes intentaba al menos embasar corredores pero el cuadro de Aragua se encargaba de frenarlo.

Los felinos aragüeños ampliaron la ventaja en el séptimo tramo, con dos en las bases cuando Eduardo Escobar sonó jonrón para colocar el encuentro 8×0. En el cierre del séptimo tramo Magallanes rompió la cadena de 24 entradas sin anotar carreras, marcando dos.

Tigres sumó dos carreras más para llevar el encuentro a 10×2 en el octavo tramo de este encuentro. Magallanes luego de dos outs en el cierre del octavo fabricó tres carreras, con cuadrangular de Tucupita Marcano.

En el noveno capítulo, Tigres anotó la carrera número 11. Alberth Martínez sumó la cuarta remolcada de la noche ante su exequipo, al despachar sencillo para que Tigres llegara a 12 carreras.

Magallanes no vio luz ante Tigres y otros resultados

Cardenales 5, Caribes 4.

Tiburones 9, Leones 7.

Águilas 6, Bravos 3.

Juegos para el martes 25 de noviembre

7:00 p.m. Tiburones contra Águilas en Maracaibo.

7:00 p.m. Cardenales ante Navegantes en Valencia

7:00 p.m. Bravos contra Caribes en Puerto La Cruz

7:00 p.m. Leones ante Tigres en Maracay

PIZARRA DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2025

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