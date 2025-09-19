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Navegantes del Magallanes presentó su importación para la temporada 2025 2026. El equipo naval mostró a los jugadores foráneos que estarán defendiendo la camiseta.

Magallanes presentó su importación para la temporada 2025 2026

Zach Plesac (LD) 6 temp. en MLB. En 2025 con Triple A de San Luis tiene 14 juegos y 13 como abridor. Estará con el equipo hasta el 09/11.

Alex Claudio (LZ) 10 campañas en MLB. Este año vio acción en México. También ha representado a Puerto Rico en Series del Caribe y Clásico Mundial de Béisbol. Verá acción hasta el 03/11.

Leonardo Taveras (LD) 8 temp. en MiLB con San Luis. Este año entre Doble A y Triple A tuvo 5G-2P tras 28 juegos, 4 como abridor. Estará hasta el 15/11.

Jesús Reyes (LD) lanzó en MLB en 2018 con Cincinnati. Este año en México tuvo 40 juegos y dejó 4.31 EFE con 2G-2P. Será su 3ra incursión en la LVBP.

Mike Antico (OF) 5 temp. en MiLB con San Luis. Este año en Triple A acumula .279/.367/.416 con 51CA, 21 2B, 2 3B, 6HR, 55CI y 21BR. Esta significará su segunda experiencia en el caribe, tras jugar en Dominicana la contienda pasada.

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Magallanes presentó su importación para la temporada 2025 2026

Connor Sadzeck (LD) 3 zafras en MLB. En 2025 en México con los Dos Laredos tuvo 25 juegos, 4G-1P y 4.20 EFE tras 30.0 innings trabajados. Será su 3ra experiencia en el caribe y 1ra en la LVBP.

Jonny Cuevas (LD) 5 temp. en MiLB con Tampa Bay. Este año entre Doble A y Triple A acumula 5G-3P, 4 holds y 2 salvados con 3.74 EFE en 35 presentaciones, de las cuales 33 son como relevista. Formará parte de la segunda avanzada de foráneos.

Keyshawn Askew (LZ) pertenece a Tampa Bay y disputó 5ta campaña en MiLB. Acumuló 4G-0P y 34.1 IP en 29 apariciones como relevista. Se incorporará para sustituir a Alex Claudio.

Yasiel Puig (OF) 7 campañas en MLB y este año en Corea del Sur disputó 40 juegos con el Kiwoom Heroes. Esta será su 3ra participación seguida en la LVBP y primera con la Nave, e iniciará su accionar a partir del 15 de noviembre.

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