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Navegantes del Magallanes propinó nueve arepas a Tigres de Aragua en el estadio José Bernardo Pérez de Valencia y ganó 7×0. El pitcheo eléctrico se combinó con la ofensiva para derrotar a los felinos de la “Ciudad Jardín”.

Los turcos se fueron adelante con una carrera producto de dos dobletes, uno de Carlos Rodríguez y otro de Eliézer Alfonzo Jr. El pitcheo por parte de Magallanes estuvo hermético con Bryan Mata en la lomita.

Mata trabajó por espacio de seis entradas permitió apenas un imparable, otorgó solo dos bases por bolas y ponchó a un total de siete. Mientras que la ofensiva navegante aprovechó todas las brechas que dejaron los Tigres.

Magallanes fabricó dos carreras en la parte baja del quinto para sumar tres en la pizarra del estadio valenciano. En la parte baja del sexto la cuarta carrera para los turcos fue anotada por Luis Sardiñas por un wild pitch.

Magallanes propinó nueve arepas a Tigres

Los Navegantes ampliaron la ventaja con dos en el final del séptimo y Rougned Odor en la parte baja del octavo trajo la séptima con un cuadrangular a mitad de gradas.

Resultados de hoy jueves

Águilas 8, Tiburones 4

Caribes 5, Leones 1

Bravos 6, Cardenales 2

Juegos para el viernes

5:30 p.m. Águilas contra Tigres en Maracay

7:00 p.m. Águilas ante Tigres en Maracay

7:00 p.m. Navegantes contra Leones en el Monumental de Caracas

7:00 p.m. Cardenales ante Bravos en Porlamar

7:00 p.m. Caribes contra Tiburones en Macuto

Pizarra del 4 de diciembre

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