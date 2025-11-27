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Navegantes del Magallanes se inspira y ganó el segundo seguido ante Cardenales de Lara 4×3 en el estadio Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto. Los turcos se afianzaron en un cuadrangular de Eliézer Alfonzo Jr. para conquistar esta victoria.

Los turcos sufrieron en el noveno tramo cuando Lara montó una seria amenaza. Pero Enderson Franco pudo apuntarse el salvado con dramatismo.

Magallanes se inspira, las carreras

Cardenales de Lara se fue adelante en la parte baja del segundo tramo, Danry Vásquez recibió boleto. Llegó a segunda con hit de Jeferson Quero y anotó con sencillo del jugador Yohendrick Piñango.

Magallanes empató en la parte alta del tercero, Luis Suisbel es golpeado y con hits de Eliézer Alfonzo y Andretti Cordero llegó a la goma. En el cuarto, los turcos anotaron la segunda, Yasiel Puig con doble queda en segunda, lo rueda a tercera un sacrificio de Tucupita Marcano y anotó con wild pitch.

Cardenales empató a dos carreras, con doble de Eduardo García y anotó con hit de Yonny Hernández. Pero Magallanes respondió con sencillo de Carlos Rodríguez y cuadrangular de Eliézer Alfonzo Jr.

Resultados de otros juegos:

Tiburones 7, Águilas 4.

Tigres 5, Leones 4.

Bravos 9, Caribes 6

Juegos para este jueves

7:00 p.m. Águilas contra Navegantes en Valencia.

7:00 p.m. Tiburones ante Cardenales en Barquisimeto.

7:00 p.m. Leones ante Caribes en Puerto La Cruz

7:00 p.m. Bravos se mide a Tigres en Maracay.

PIZARRA LVBP

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