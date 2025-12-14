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Navegantes del Magallanes sometió a Águilas en Maracaibo, en el estadio Luis Aparicio “El Grande” y ganaron 4×1. Los turcos aprovecharon hacer las carreras temprano para mantener la ventaja y obtener la victoria.

En el primer tramo, Magallanes fabricó la primera con bases por bolas a Tucupita Marcano y a Luis Sardiñas y un hit de Yasiel Puig. Los turcos fabricaron una en la parte alta del segundo, anotada por José Gómez.

Zulia anotó una en el cierre del segundo, Gabriel Martínez recibió base por bolas y anotó con sencillos de Eduardo Torrealba y José Godoy. Magallanes aprovechó la parte alta del séptimo para anotar dos más y colocar el encuentro 4×1.

Ricardo Sánchez por Magallanes se llevó la victoria al transitar seis entradas, permitió seis imparables y una carrera. Con tres boletos además de un ponche. El lanzador perdedor fue Wendolyn Bautista.

Resultados de hoy sábado

Leones 7, Cardenales 6

Bravos4, Tiburones 2

Caribes 9, Tigres 6 (10 entradas)

Magallanes sometió a Águilas y los juegos para mañana

1:00 p.m. Bravos-Tiburones en la UCV Caracas

4:00 p.m. Tigres-Caribes en Puerto La Cruz

5:00 p.m. Magallanes-Zulia en Maracaibo

7:00 p.m. Leones-Cardenales en Barquisimeto

Pizarra del 13 de diciembre de 2025

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