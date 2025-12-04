Compartir

Navegantes del Magallanes superó a Caribes 8×7 en entradas extras en el estadio José Bernardo Pérez. Luis Sardiñas dio el hit de ganar y dejar en el terreno a la tribu oriental. Los Navegantes arrancaron arriba en la pizarra 6×0, pero poco a poco Caribes descontó y empató el juego.

En el cierre del décimo, un costoso error de Romer Cuadrado complicó las cosas para el equipo oriental. Magallanes empezó arriba con un Grand Slam de Renato Núñez abrió la ventaja de Navegantes. Magallanes hizo seis carreras en el primer tramo, con cuatro empujadas por parte de Núñez.

Pero Caribes no se durmió en los laureles y en el tercer tramo fabricó una carrera con jonrón de Carlos Mendoza. Dos más sumaron los orientales en el cuarto, con carrera empujada para Leonel Valera y Andruw Monasterio.

Magallanes superó a Caribes

Caribes se anotó una carrera más empujada por Carlos Pérez en el quinto para ponerse más cerca en la pizarra 6×4. Magallanes en el cierre del sexto sumó una carrera más mediante boleto con las bases llenas.

Hernán Pérez en el novento tramo ante Felipe Rivero sacó un cuadrangular para colocar el encuentro con pizarra de 7×5. Romer Cuadrado elevó la pelota colocando drama pero fue el segundo out. Pero con un corredor en las bases, Carlos Pérez aplicó la ley del ex y empató el juego a 7 carreras.

Resultados del miércoles

Bravos 8, Águilas 6

Tigres 8, Leones 3

Cardenales 6, Tiburones 5

Juegos para este jueves

7:00 p.m. Tigres contra Magallanes en Valencia

7:00 p.m. Águilas ante Tiburones en Macuto

7:00 p.m. Caribes contra Leones en el Monumental

7:00 p.m. Cardenales ante Bravos en Porlamar.

PIZARRA DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2025

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas