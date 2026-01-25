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En una jornada vibrante en el Estadio Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto, los Navegantes del Magallanes dieron un paso importante hacia la serie decisiva de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), tras derrotar a Cardenales de Lara con un marcador de 8 carreras por 5.

Los dirigidos por Yadier Molina lograron remontar en esta ocasión una desventaja de 5-0 y terminaron imponiéndose 8 carreras por 5, luego de 11 entradas disputadas.

Los locales madrugaron al Pitcher del Año Ricardo Sánchez y tomaron una importante ventaja con dos carreras anotadas en el primer episodio, aunado a tres más en el segundo.

Sin embargo, los «Turcos» fueron descontando de a poco, iniciando con un cuadrangular de dos carreras de Leandro Cedeño en el cuarto tramo y en el sexto se pusieron por la mínima (5-4), con otras dos remolcadas de Leandro, está vez con un imparable.

Magallanes vence a Cardenales

Aunque amenazaron en los siguientes episodios, los «Filibusteros» llegaron al último inning con la misma desventaja y con corredor en segunda, Wilfredo Tovar conectó el inatrapable que igualó las acciones y forzó las entradas extras.

Luego de un décimo capítulo sin movimiento, los bates de Magallanes llegaron decididos al episodio número 11 y Renato Núñez acabó con la paridad con un inmenso batazo que se desapareció cerca del poste del jardín izquierdo.

Por si fuera poco, inmediatamente Tucupita Marcano hizo swing a una recta por el medio del plato y también se fue para la calle, para poner a la nave con una ventaja de 8-5, la cual pudo conservar sin problema el grandeliga José Suárez en la parte baja, para sellar este crucial lauro de los «Eléctricos».

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