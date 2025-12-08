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Magallanes y Caribes jugarán hoy en San Cristóbal estado Táchira luego que el juego de ayer fuera suspendido por lluvia. El encuentro estaba pautado para la una de la tarde ya que el estadio no cuenta con suficiente luz para jugar en horas de la noche.

Pero ayer el campo tuvo que se acondicionado y se iba a jugar a la una y media de la tarde, pero justamente a esa hora empezó un torrencial aguacero. De los dos partidos se jugará uno solo, el día de hoy y luego el otro encuentro será reprogramado.

El estadio Metropolitano tenía cerca de 18 años que no albergaba un encuentro de la LVBP. La gobernación de Táchira, hizo todo el esfuerzo posible para que se realice esta vez. Se espera que hoy no esté presente la lluvia y se pueda jugar a la hora acordada.

Magallanes y Caribes jugarán hoy, Ronald Acuña Jr. expulsado

Tigres de Aragua derrotó a Tiburones de La Guaira con pizarra de 7×5 en el estadio José Pérez Colmenares de Maracay. En ese encuentro Ronald Acuña Jr. fue expulsado por marcar el terreno cuando estaba bateando.

Leones del Caracas despertó y dio cuenta de Bravos de Margarita con pizarra de 5×2. Los melenudos desplegaron una ofensiva de 13 imparables en el estadio Nueva Esparta. Ganó Wilmer Font, perdió Osmer Morales y salvó Yoimer Camacho.

Cardenales derrotó a Águilas del Zulia con pizarra de 13 x10, un encuentro que tuvo un total de 15 imparables para los rapaces por 14 de los pájaros rojos. Ganó Edgar Navarro, perdió Juan Mateo.

Juegos para hoy:

1:00 p.m. Magallanes y Caribes en el estadio Metropolitano de San Cristóbal.

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