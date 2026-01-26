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Magallanes y Caribes tomaron pitcheo para la Gran Final 2026 que comienza mañana entre ambos. A las 11:00 de la mañana se cumplió con el proceso de escogencias donde lo más buscado fueron cerradores.

Caribes de Anzoátegui por haber clasificado primero tomó al experimentado cerrador de Águilas del Zulia, Silvino Bracho. Bracho se encargará de cerrar los juegos de los orientales en la Final.

Magallanes y Caribes tomaron pitcheo para la Gran Final

Mientras que Navegantes del Magallanes tomó al lanzador norteamericano Ronnie Williams. Williams vino con Tigres de Aragua y fue tomado en el Round Robin 2026 por los Cardenales de Lara.

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Ahora el serpentinero se suma al bullpen de los filibusteros para esta electrizante final que inicia mañana. A las 7:00 de la noche se dará la voz de “Play Ball” en el estadio Alfonso “Chico” Carrasquel de Puerto La Cruz.

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