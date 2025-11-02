Compartir

Magis TV cambia de nombre y ahora es Xuper TV pero sigue sin tener las licencias oficiales de transmisión. Esta aplicación está prohibida en varios países incluso en Venezuela y buscaron modificarla pero esta viola las normas de derechos de autor en América Latina.

La misma es ofrecida como una alternativa para ver televisión, pero la misma a pesar de ser gratuita no cuenta con licencias de transmisión. Sobre todo en las señales de Netflix, Disney + o la misma Directv.

Es por ello que el uso es ilegal en los países de la región, ya que funciona como una televisión pirata. Se recomienda a las personas no afiliarse a la misma y seguir los canales regulares con las empresas de transmisión.

Otro de los puntos importantes es que al descargar la misma desde foros especiales, grupos u otros canales incrementa los riesgos de seguridad. Estos archivos pueden tener fines maliciosos en tu teléfono como en tu computadora.

Magis TV cambia de nombre pero sigue ilegal

Aunque la misma cambie de nombre sigue siendo una señal que infringe las leyes de transmisiones en los países. En el ámbito jurídico se la considera una plataforma pirata de IPTV.

NO DEJES DE LEER AHORA: Así puedes crear tu usuario en el Saime (VIDEO)

Quienes distribuyen o promueven este tipo de aplicaciones también pueden ser sancionados. En algunos países, los usuarios que consumen el contenido podrían recibir advertencias o bloqueos de sus proveedores de Internet.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas