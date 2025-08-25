lunes, agosto 25, 2025
Maiquetía reporta aumento del 60 % en flujo de pasajeros durante vacaciones de 2025

By Redacción Carabobo
Maiquetía reporta aumento pasajeros

Durante el período vacacional, el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar registró un notable aumento en el número de pasajeros que se dirigieron tanto a destinos dentro del país como al extranjero.

Entre los lugares más demandados por los viajeros destacan Nueva Esparta, Táchira, Maracaibo, Los Roques y Canaima. Según la ruta y la aerolínea, los precios de los boletos parten desde los 50 dólares.

Maiquetía reporta aumento del 60 % en flujo de pasajeros en vacaciones

Germán Volcán, trabajador del sector turístico, señaló que Los Roques y Porlamar figuran como los destinos predilectos durante el receso, siendo este último un punto de constante actividad turística a lo largo del año.

Las agencias de viajes han respondido a la demanda con paquetes integrales que incluyen pasaje, alojamiento y atención personalizada. Volcán también destacó que estos planes ofrecen facilidades de pago, permitiendo a los usuarios abonar la mitad del costo inicialmente y cubrir el resto en cuotas.

“Muchos pasajeros comenzaron a organizar sus vacaciones con antelación, lo que ha generado un volumen de operaciones considerable en esta temporada”, agregó.

Noticias 24 Carabobo

Jornada de la Milicia Bolivariana sigue hoy en todo el país

Mujeres obesas corren mayor riesgo de cáncer
