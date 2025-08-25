Compartir

Durante el período vacacional, el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar registró un notable aumento en el número de pasajeros que se dirigieron tanto a destinos dentro del país como al extranjero.

Entre los lugares más demandados por los viajeros destacan Nueva Esparta, Táchira, Maracaibo, Los Roques y Canaima. Según la ruta y la aerolínea, los precios de los boletos parten desde los 50 dólares.

Maiquetía reporta aumento del 60 % en flujo de pasajeros en vacaciones

Germán Volcán, trabajador del sector turístico, señaló que Los Roques y Porlamar figuran como los destinos predilectos durante el receso, siendo este último un punto de constante actividad turística a lo largo del año.

Las agencias de viajes han respondido a la demanda con paquetes integrales que incluyen pasaje, alojamiento y atención personalizada. Volcán también destacó que estos planes ofrecen facilidades de pago, permitiendo a los usuarios abonar la mitad del costo inicialmente y cubrir el resto en cuotas.

“Muchos pasajeros comenzaron a organizar sus vacaciones con antelación, lo que ha generado un volumen de operaciones considerable en esta temporada”, agregó.

Noticias 24 Carabobo

Lee más información en nuestro portal y consulta nuestros planes publicitarios