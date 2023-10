Compartir

Venevisión Media se complace en confirmar que José Andrés Padrón estará acompañando a Maite Delgado en la conducción de la noche final del Miss Venezuela 2023.

La noticia la dio a conocer en vivo la animadora número uno del país durante la entrevista que ofreciera en “Portadas al día”, tras conocerse el pasado sábado 28 de octubre que ella sería la presentadora oficial de la noche de coronación.

“Estar nuevamente en el Miss Venezuela es una alegría única. Me siento muy feliz con Venevisión por este regalo que ha sido difícil mantener en secreto. Una emoción entre pecho y espalda que me honra. Agradezco además el privilegio que me ha dado Venevisión Media de anunciar quién será la persona que me acompañará. Estoy muy orgullosa de él y siempre es un privilegio para mí poder unir generaciones. ‘El huracán’, José Andrés Padrón, estará a mi lado esa noche para decir ‘Buenas noches Venezuela'”, comentó Maite Delgado.

José Andrés Padrón, emocionado ante la sorpresa que recibió al aire expresó su satisfacción por lo que este logro profesional significa para él.

“Primero quiero darle las gracias a esta familia y a Dios porque creo que lo más importante -y quiero que quede en este mensaje grabado para todos los que nos están viendo- que no importa el tamaño del sueño, lo que importa es que el soñador insista todos los días e insista de corazón, que crea, que esté convencido de que en este país las cosas suceden cuando trabajas con el corazón”, afirmó.

Maite Delgado en el Miss Venezuela

Delgado y Padrón se unirían nuevamente sobre el escenario del certamen de belleza más importante del país desde el espacio abierto del Centro Comercial Líder. La elegancia, el brillo y la emoción de 25 jóvenes deleitarán a la audiencia el jueves 07 de diciembre cuando será coronada la nueva Miss Venezuela.

Lee más informaciones en Noticias 24 Carabobo

Sigue leyendo ahora más noticias en nuestro portal: Precios de las entradas del Miss Venezuela 2023, ya a la venta