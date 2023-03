Compartir

La actriz mexicana Maite Perroni anunció su retiro temporal de la televisión debido a otros compromisos profesionales y la espera de su primer bebé.

Recordemos que la artista dio la noticia de su embarazo el pasado 6 de enero, mientras que días después RBD reveló que realizará una gira por países de América.

“Creo que me resultará imposible en este momento realizar proyectos de televisión. Qué pasará más adelante, no lo sé, la vida nos lo dirá”, indicó Perroni al diario mexicano de El Universal.

La también cantante confesó que, actualmente, sus proyectos musicales tomaron relevancia. Al respecto, señaló que sus compañeros de la famosa Banda y ella están muy entusiasmados con su próximo regreso a los escenarios musicales.

Incluso, no descartó que el plan original de conciertos se extienda si el público así lo solicita. “Actualmente, estamos full con todo esto y emocionadísimos con poder compartirlo con la gente y ya el tiempo y la gente nos dirá si hay o no hay más, pero por lo pronto no sabemos”, comentó.

Ahora que la famosa presentó su más reciente serie titulada Triada, donde se enfrentó a un gran reto al interpretar tres papeles distintos, asegura que tuvo que prepararse mucho, particularmente, porque tuvo que aprender pole dance.

“Estuve con Erandi, mi gran cómplice con todo este tema del pole dance. Me tuvo mucha paciencia y me acompañó en este proceso porque estábamos en el rodaje y de ahí salía a las once de la noche o doce, a la hora que fuera practicábamos la rutina y me enseñaba un poco de técnica”, explicó.

“Representaba otro reto dentro de los muchos que tuve. Me esguincé un pie, luego el otro pie, entonces entre un esguince y otro esguince se logró. Fue interesante y retador”, aseguró.

Noticias24 Carabobo

