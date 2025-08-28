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¿Malos olores en la nevera?, así puedes evitarlos

By Danny Valdiviezo
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Malos olores en la nevera

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Danny Valdiviezo
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Para quitar los malos olores de la nevera, puedes probar con una combinación de limpieza profunda y métodos absorbentes de olores. Limpia el interior con una solución de bicarbonato de sodio y agua, y luego coloca recipientes con bicarbonato de sodio, café molido o cáscaras de cítricos para absorber los olores persistentes.

Vacía y limpia la nevera: Retira todos los alimentos y accesorios (estantes, cajones).

Limpia con bicarbonato: Prepara una solución de bicarbonato de sodio y agua (1 cucharada por taza), y limpia todas las superficies.

Absorbe los olores: Bicarbonato de sodio: Coloca un recipiente abierto con bicarbonato de sodio en el interior de la nevera.

Malos olores en la nevera

Café molido: Un recipiente con café molido también ayuda a absorber olores.

Cáscaras de cítricos: Coloca cáscaras de limón, naranja o pomelo en la nevera.

Ventilación: Deja la puerta de la nevera abierta durante unas horas para ventilar.

Controla la temperatura: Asegúrate de que la nevera esté a la temperatura adecuada (entre 1 y 4 grados Celsius).

Organiza los alimentos: Almacena los alimentos en recipientes herméticos y organiza la nevera para evitar la mezcla de olores.

Limpieza regular: Realiza limpiezas profundas periódicamente para evitar la acumulación de olores.

Revisa la fecha de caducidad: Desecha los alimentos vencidos que puedan estar causando olores.

Vinagre: Si los olores persisten, puedes usar una solución de vinagre y agua para limpiar y neutralizar los olores.

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