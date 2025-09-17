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Maltrataron a un cachicamo en San Antonio de Los Altos y quedaron detenidos (VIDEO)

By Redacción Carabobo
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Maltrataron a un cachicamo en San Antonio de Los Altos

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Dos sujetos maltrataron a un cachicamo en San Antonio de Los Altos, municipio Los Salias, estado Miranda y quedaron detenidos por las autoridades. El alcalde del municipio Los Salias, Edgar Laya habló de la captura de los dos sujetos.

Ambos estaban siendo buscados por las autoridades, luego que grabaran un video donde tomaban al animal por la cola y lo estrellara contra el piso. La grabación se hizo viral y un número considerable de personas dieron la información a las autoridades.

 

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Maltrataron a un cachicamo en San Antonio de Los Altos

En un acto de crueldad el sujeto estrelló al cachicamo contra el suelo, para mantenerlo tomado por la cola. En la actualidad y aunque aún no ha sido aprobada la pena pudiera ser de cuatro a seis años de prisión por estos casos.

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El alcalde Laya agradeció a los vecinos por suministrar la información del triste hecho ejecutado contra un animal. Ambos sujetos quedaron a la orden del Ministerio Público que dirige el Fiscal Tarek William Saab.

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SourcePolicía de Los Salias/Miranda/Vzla.
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