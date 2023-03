Compartir

El álbum “Mañana Será Bonito” de Karol G hace historia en mantenerse en la lista Billboard 200; y se convierte en la primera artista femenina, desde 1995, que logra posicionarse en el Nº 1.

La lista Billboard 200 clasifica los álbumes más populares de la semana en Estados Unidos en función del consumo multimétrico medido en unidades equivalentes a álbumes, compilado por Luminate.

Desde 1995, el álbum póstumo de Selena Dreaming of You, mayormente en español, encabezó la lista durante una semana. Sin embargo, “Mañana Será Bonito” de Karol G es el primer álbum latino de una mujer, en lograr esta posición.

Billboard detalló que “De las 94.000 unidades de álbumes equivalentes ganadas de Mañana Será Bonito, las unidades de SEA comprenden 83.000 (lo que equivale a 118,73 millones de streams oficiales bajo demanda de las 17 canciones del set), las ventas de álbumes comprenden 10.000 y las unidades de TEA 1.000”.

Es de destacar que, tres álbumes de mujeres en español han alcanzado el primer lugar de Billboard 200: Mañana Será Bonito, Dreaming of You y el disco homónimo en francés de The Singing Nun en 1963.

En 2016, Karol G hizo su debut en las listas de Billboard, desde ese momento ha tenido una fuerte presencia en las listas de música latina, logrando 17 éxitos en el top 10 de Hot Latin Songs, incluidos cinco No. 1.

Mañana es el cuarto álbum de Karol G en el Billboard 200 de todos los géneros, pero el primero en llegar al top 10.

Con Mañana Será Bonito de Karol G desplazando a SOS de SZA del No. 1, es la primera vez que una mujer reemplaza a otra en la cima de la lista en más de un año.

