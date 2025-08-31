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Manejar con prudencia es una entera y completa responsabilidad, no cuesta nada cumplir las leyes de tránsito, las cuales debemos conocer y aprender. No es solo encender el carro, la moto, el camión o la gandola, tenemos que saber que somos responsables del escenario vial.

El límite de velocidad debemos saber que en las vías urbanas hay un límite permitido, y vemos como en las avenidas del centro del país corren a lo que dé el vehículo. No hay por qué correr como si estamos en un autódromo, hay que conocer las leyes del INTT.

Vemos como pasan a alta velocidad incluso cuando la luz está en amarillo, sin saber que puede venir otro vehículo y el daño es mayor. Hay que tener prudencia, responsabilidad, conducir con cuidado.

Manejar con prudencia

Igualmente si vas en tu moto, lleva el casco, maneja a la velocidad permitida y no te excedas con los pasajeros. Recuerda que solo puedes llevar a una persona y no puedes llevar a un niño menor de diez años.

No te estaciones sobre la cebra peatonal, por el contrario, deja esa distancia para que las personas pasen. Si tan solo el semáforo dura unos segundos y hay que respetar siempre las luces, la roja, la verde y la amarilla.

El uso de la luz de cruce, es algo muy importante y debemos siempre si vamos a cruzar colocarla. Tener en funcionamiento el vehículo, sus luces, los frenos es otro acto responsable, como tener todos los papeles en regla.

No circules por el hombrillo y menos a alta velocidad, vemos como algunos conductores se lanzan por el hombrillo a un estilo de “Rápido y Furioso”. No hay ninguna necesidad de ir tan rápido y menos por ese lado de la autopista.

En nuestras manos

Está en nuestras manos evitar accidentes, no correr, por el contrario saber que estamos en un escenario donde todos somos responsables del manejo. De donde vamos, a la velocidad que nos desplazamos.

Es un llamado de conciencia vial que hacemos desde Noticias24Carabobo a los conductores del país y del mundo. Está en nuestras manos no sumar más hechos viales, por el contrario saber que vamos manejando bien.

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