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Mantén el hielo más tiempo en la cava con estos sencillos trucos, muchas veces si vas a la playa miras que el hielo no dura lo suficiente, aun comprándolos en sitios cercanos. De igual modo, si vas a otros lugares.

Pero no te preocupes te daremos algunos trucos para que el hielo se mantenga mucho más en la cava. Vigila que la misma cierre bien, no tenga grietas, como tampoco esté golpeada ya que esto afecta la refrigeración.

Una bolsa negra, la popular bolsa negra de basura puedes colocarla encima como a los lados. Puedes cubrir la cava con el plástico. Esto puedes hacerlo también con papel grueso en sus zonas externas.

Cucharilla, una cucharilla de metal es una de las recomendaciones y trucos para mantener el hielo más tiempo. Cuando abras la bolsa de hielo con las bebidas coloca una cucharilla esto hará que el hielo se mantenga mucho más.

Mantén el hielo más tiempo

Preenfría la cava: Antes de meter el hielo final, llena la cava con hielo (o botellas de agua congeladas) la noche anterior y deséchalo antes de usar. Esto baja la temperatura inicial.

Aísla con materiales: Forra el interior con papel de aluminio y coloca una toalla o papel mojado sobre el hielo para crear una barrera aislante.

Usa cubos grandes: Los bloques grandes de hielo se derriten más lento que los pequeños. Siempre compra hielo con cubos grandes, perderás mucho si compras el hielo pequeño.

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