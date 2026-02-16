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Mantener el orden y limpieza en la casa no siempre es fácil ya que intervienen factores psicológicos y sociales que no son fáciles de determinar. Pero para ello tenemos estos tips para el hogar.

Lo primero es reflexionar sobre el método que hasta ahora hemos utilizado y aceptar que no funciona o por lo menos no para ti casi. Aquí te vamos a dar algunos lineamientos de orden y limpieza.

Cómo primer punto vamos a realizar en cada espacio una revisión muy profunda de todos los elementos que tenemos en cada rincón del hogar. Es decir si tengo una gaveta con varias cajas o sobres debo revisar todo el sobre o cajas y descartar lo que ya perdió su utilidad.

Mantén el orden y la limpieza en la casa con estos tips

Este punto no es fácil pero hay que esforzarse. En las gavetas la ropa doblada y guardada de manera vertical nos proporciona más espacio en las gavetas. De hecho, en redes sociales hay tutoriales de cómo hacerlo.

Otro punto es clasificar lo almacenado en lugares específicos es decir debemos colocarle nombre a los espacios por ejemplo «la gaveta de los manteles». El estante de los zapatos, etc y esto aplica a todos los ambientes del hogar.

No hace falta que todo lo resuelvas en un mismo día, puedes el primer día vaciar el espacio, el segundo día clasificar y quedarnos solo con lo necesario. En el tercer día limpiar el espacio y almacenar.

La clasificación

Muchas veces no es la clasificación ni el lugar de almacenaje sino el utensilio con el que almacena es decir en algunos casos será necesario una cesta. En otros casos usar cajas o en otros casos cajas con divisiones, todo dependerá del espacio de almacenaje.

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Cuando ordenamos en la cocina debemos tener en cuenta que cuando almacenamos debemos colocar más a la mano lo que este más próximo a vencerse. También debemos colocar a la mano los utensilios que usamos a diario y colocar más retirado lo que usamos con poca frecuencia.

Lo importante es tomar el impulso de inicio y no dejarlo para después y evitar la procrastinación y no se acumulen los trabajos.

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