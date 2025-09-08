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Mantener la producción nacional, el llamado del gobierno a los industriales ante amenazas de Estados Unidos

By Danny Valdiviezo
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Mantener la producción nacional
Foto: Portal Lechero de Venezuela.

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Danny Valdiviezo
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Mantener la producción nacional es el llamado que hizo el gobierno nacional ante las amenazas de Estados Unidos.  La vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez hizo el llamado a los industriales a mantener dicha producción.

Resaltó Rodríguez que no se puede detener la productividad del país, pese a la amenaza de Estados Unidos. Nación que movilizó componentes al Mar Caribe para supuestamente combatir el narcotráfico.

«Sabemos que hay graves amenazas contra Venezuela, sabemos que hay agresiones que se pretenden contra nuestro país. Pero algo que no se puede detener es el proceso productivo en Venezuela», manifestó la funcionaria en un video.

Mantener la producción nacional, el llamado del gobierno a los industriales

Los industriales en todo el país se han mantenido trabajando, la producción ha sido importante y esta se mantiene a todo nivel en Venezuela. Llamó a buscar equilibrios para satisfacer bienes como servicios.

«Es el llamado al sector industrial venezolano (…) que sea lo hecho en Venezuela lo que pueda privar y que busquemos los equilibrios para satisfacer (los) bienes y servicios; de la población venezolana», agregó.

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