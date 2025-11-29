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Mantenían encadenado a un niño en Cumarebo, estado Falcón y una comisión de la PNB rescató al menor. La abuela y el padre del niño están señalados del caso y quedaron a la orden del Ministerio Público.

El menor de edad permanecía encadenado a una silla en uno de los cuartos de la vivienda. Este fue rescatado y liberado por los uniformados. Los vecinos alertaron a las autoridades sobre lo que estaba ocurriendo con el niño.

Enseguida se presentó la comisión para poder rescatarlo, estos al llegar a la vivienda encontraron al menor desatendido además con signos de maltrato. El padre y la abuela del pequeño quedaron detenidos.

Mantenían encadenado a un niño en Cumarebo y quedaron detenidos

Estos están señalados de maltrato infantil además de trato cruel, se espera por el desarrollo y avances de este dantesco caso. El cual está en franca violación de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Lopnna).

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El niño quedó bajo medidas de protección como resguardo de las autoridades. Este está en tratamiento médico debido a la situación en la que estaba. Mientras que la dama y el sujeto están a la orden de la Fiscalía 10.

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