Este domingo el gobernador del estado Zulia y candidato a las presidenciales del 28 de julio, Manuel Rosales, aseguró durante una entrevista que, si la oposición venezolana no se pone de acuerdo no será candidato.

“Si no se ponen de acuerdo y no deciden una candidatura, yo no voy a ser candidato y se los dije y se lo repito. Yo no estoy en campaña ni estaré en campaña electoral porque yo no voy a ser candidato“, expresó Manuel Rosales.

Seguidamente, Manuel Rosales manifestó que no será candidato por fuera de la Plataforma Unitaria ya que es fundador de Un Nuevo Tiempo (UNT).

Al respecto, el candidato invitó a la Plataforma Unitaria a decidir su candidato para las presidenciales del 28 de julio. “Ahí tienen las dos tarjetas y la candidatura. Escojan un candidato o una candidata, decidan, y si no les gusta Manuel Rosales digan quién les gusta”.

Manuel Rosales sobre su candidatura

🔵 Manuel Rosales afirmó que no será el candidato presidencial aun si la Plataforma Unitaria no decide una candidatura. 🗣️ No estoy en campaña ni lo estaré porque no voy a ser candidato fuera de la Plataforma Unitaria ya que UNT es fundador de la misma. 📌 @moropeza_vv pic.twitter.com/E4VOipLa5T — 𝙋𝙤𝙡𝙞𝙖𝙣𝙖𝙡𝙞𝙩𝙞𝙘𝙖 (@polianalitica) April 7, 2024

