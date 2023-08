Compartir

Tras el cierre de RCTV, un 27 de mayo de 2007, el periodista venezolano Manuel Sáinz confesó que la directiva del canal no solicitó la renovación de la concesión.

En una entrevista para el podcast de Gustavo Campos, Sáinz comentó lo siguiente:

“El cierre de RCTV era inminente, pero porque la directiva de RCTV no solicitó la renovación de la concesión. No la solicitó, amparado en un acuerdo que databa de la década de los 80 con Jaime Lusinchi. En la cual, para que entrara Televen, Lusinchi extendió la concesión por 20 años y luego se renovaría automáticamente cada 20 años. Pero, ¿Qué pasó? La ley cambió, entró en vigor la Ley Orgánica de Telecomunicaciones en el 2000. En ese entonces todavía teníamos un reglamento que databa de los años 40 con algunas modificaciones”.

Igualmente, el presentador señaló que, al entrar en vigor ese lineamiento legal, todos los medios de comunicación debían regirse de acuerdo a la nueva ley, dejando sin efecto lo que se había acordado anteriormente.

El cierre de RCTV

En ese sentido, Manuel Sáinz detalló: “Sin embargo, RCTV y su departamento jurídico, por una cuestión que ellos asumían que era el deber ser, pues no solicitaron la renovación. Ante esto, Chávez decidió no renovar la concesión, ni hizo falta porque ellos no la solicitaron. Fue un acto de soberbia de tal magnitud, que ellos agarran y empiezan a salir por internet, mejor dicho por satélite, con RCTV Internacional y no solicitaron el permiso”.

Finalmente, el periodista aseguró que cuando finalmente van a solicitar el permiso ante Conatel, “por supuesto, Chávez se los niega”.

