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El viejo refrán popular que afirma que «una manzana al día mantiene al médico en la lejanía» ha dejado de ser una simple frase de abuelos para convertirse en una realidad respaldada por la nutrición moderna. Recientes análisis sobre la composición de esta fruta han determinado que, debido a su densidad de nutrientes y su valor nutricional basado en un 85% de agua, la manzana califica hoy como un alimento superfuncional.

Un alimento funcional es aquel que, además de nutrir, aporta beneficios específicos para la salud y ayuda a prevenir enfermedades. En este sentido, la manzana destaca por ser una farmacia natural en miniatura. Su alta concentración de pectina (una fibra soluble) y flavonoides como la quercetina la convierten en un aliado indispensable para el organismo.

El poder del 85%: Hidratación y Fibra

La composición de la manzana es, en su mayoría, agua de alta calidad biológica. Este 85% de hidratación, sumado a su bajo índice glucémico, permite que el cuerpo absorba los azúcares de forma lenta, evitando picos de insulina.

Sin embargo, el verdadero tesoro reside en su cáscara y pulpa. La fibra presente en la fruta no solo mejora el tránsito intestinal, sino que actúa como un prebiótico, alimentando la microbiota sana. Diversos estudios indican que el consumo regular de manzanas ayuda a reducir los niveles de colesterol LDL (el llamado «colesterol malo») y protege las paredes arteriales, disminuyendo el riesgo de accidentes cardiovasculares.

Antioxidantes contra el envejecimiento celular

Más allá de la digestión, la manzana es rica en antioxidantes que combaten los radicales libres, responsables del envejecimiento prematuro y de la inflamación sistémica. La ingesta diaria de una pieza de esta fruta se ha vinculado con una mejora en la capacidad pulmonar y un fortalecimiento del sistema inmunológico.

Expertos en nutrición sugieren que, para aprovechar su valor funcional al máximo, se debe consumir la fruta entera y con piel, asegurando así la ingesta de los polifenoles que se concentran en la superficie. En un mundo saturado de suplementos costosos, la manzana se posiciona como la opción más económica, versátil y efectiva para mantener una salud de hierro a largo plazo.

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