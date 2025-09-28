DeportesMotociclismoPortada

Marc Márquez consigue su séptimo mundial de MotoGP

By Redacción Noticias24Carabobo
0
46
Marc Márquez mundial MotoGP

Más del Autor

Redacción Noticias24Carabobo
Redacción Noticias24Carabobo
IOTA Latino
Compartir

El piloto español Marc Márquez se ha proclamado matemáticamente campeón mundial por séptima vez al concluir en la segunda posición el Gran Premio de Japón de MotoGP, que se ha disputado en el circuito ‘Mobility Resort Motegi’.

Márquez se aseguró el título con cinco carreras pendientes en la temporada, y con su hermano y rival más cercano, Alex, sin posibilidades de alcanzarlo.

Marc Márquez consigue su séptimo mundial

Marc Márquez mundial MotoGP

“Implacable. Intrépido. Imparable. A pesar de las lesiones, el dolor y la duda, ahora todo ha vuelto”, escribió la cuenta oficial de MotoGP en sus redes sociales, donde también recopiló imágenes de las lesiones de Márquez y el camino que lo llevó a reconquistar el título.

En cuanto al GP de Japón, en un principio Bagnaia aguantaba la primera posición, mientras que Pedro Acosta trepó a la segunda y Márquez quedó en la tercera.

Con este escenario, el séptuple campeón no parecía cómodo con la carrera y no lograba subir en la tabla, e incluso recibió un aviso de sanción por superar varias veces los límites de pista. Pero, de todos modos, el número 93 se redimió y se mantuvo en el segundo lugar.

Lee más informaciones en Noticias 24 Carabobo

Sigue leyendo ahora más noticias en nuestro portal:

FIFA suspende a la federación de Malasia por falsificación

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
SourceNoticias Yahoo
Artículo anterior
¿Cuánto mide el Parque Negra Hipólita?, (FOTOS)
Artículo siguiente
Alcaldesa Dina Castillo: Valencia está firme con la soberanía del país
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes