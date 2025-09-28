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El piloto español Marc Márquez se ha proclamado matemáticamente campeón mundial por séptima vez al concluir en la segunda posición el Gran Premio de Japón de MotoGP, que se ha disputado en el circuito ‘Mobility Resort Motegi’.

Márquez se aseguró el título con cinco carreras pendientes en la temporada, y con su hermano y rival más cercano, Alex, sin posibilidades de alcanzarlo.

Marc Márquez consigue su séptimo mundial

“Implacable. Intrépido. Imparable. A pesar de las lesiones, el dolor y la duda, ahora todo ha vuelto”, escribió la cuenta oficial de MotoGP en sus redes sociales, donde también recopiló imágenes de las lesiones de Márquez y el camino que lo llevó a reconquistar el título.

En cuanto al GP de Japón, en un principio Bagnaia aguantaba la primera posición, mientras que Pedro Acosta trepó a la segunda y Márquez quedó en la tercera.

Con este escenario, el séptuple campeón no parecía cómodo con la carrera y no lograba subir en la tabla, e incluso recibió un aviso de sanción por superar varias veces los límites de pista. Pero, de todos modos, el número 93 se redimió y se mantuvo en el segundo lugar.

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