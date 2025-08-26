María Antonieta de Las Nieves, La Chilindrina hospitalizada de emergencia, por complicaciones de salud, dijo la revista TVNotas. La actriz y comediante estuvo en un centro de salud debido a un presunto ataque de ansiedad.
“El miércoles 20 de agosto nos dio un susto. La tuvieron que ingresar en el hospital de urgencia, porque, aparentemente, le dio una crisis de ansiedad», explicó la fuente. Al parecer ya fue dada de alta.
La Chilindrina fue hospitalizada
“Ahorita anda estable. Le dieron medicamentos para tenerla tranquila. Las únicas indicaciones fueron que esté en constante observación», detalló la fuente; desde Ciudad de México.
María Antonieta tuvo una apretada agenda hace unas semanas con presentaciones en Lima como en otras ciudades del continente. Se reencontró con Edgar Vivar «Señor Barriga» en una de esas presentaciones.
Como también tuvo una participación en la serie Chespirito Sin Querer Queriendo. Es uno de los personajes de La Vecindad del Chavo más apreciados.
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