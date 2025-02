Compartir

Diosdado Cabello habló hoy en una rueda de prensa que María Corina Machado estaría ligada a planes terroristas en el país. El Vicepresidente Sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz dio a conocer algunos puntos en materia de seguridad.

Cabello, aseguró que María Corina Machado se encuentra vinculada a los planes de actos terroristas que pretendían ser accionados en instalaciones militares; en los estados Guárico y Barinas.

Asimismo, el vicepresidente Cabello resaltó que los ciudadanos implicados en estas acciones han sido investigados y detenidos. ”Todos los que están prófugos de la justicia venezolana están plenamente identificados”, dijo.

Indicó en la rueda de prensa que desmantelaron una operación de secuestro; estas personas tenían planeado llevarse al expresidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno.

Gracias a la detención de un militar pudieron desmantelar la Operación Oro. «Al detenerlo comenzaron las investigaciones y consiguieron fusiles, explosivos y C4 y capturaron otros implicados entre ellos el mercenario extranjero».

«La señora María Corina Machado habló de señales también ‘esperen la señal’, búsquenlo y está la vinculación directa. ¿Cuál era la señal? Esta misma gente luego del fuerte Morocoima se iba a ir al Fuerte Tavacare en Barinas e iban a infiltrarse en esa instalación militar e instalar en un helicóptero C4. Ese C4 se los entregó un funcionario del Sebin, que ya está capturado. Todos los implicados ya están detenidos, confesando», añadió.

Planes terroristas, “el gobierno no se rinde”

Dijo Cabello que el gobierno no se rinde, “El gobierno no se rinde. Los mercenarios y el terrorismo no tendrán lugar en Venezuela”, indicó. Respecto al tema de las ONG, tenemos una investigación adelantada sobre este tema del financiamiento.

“Ahora que la administración norteamericana está desmantelando la trama de corrupción, están quedando en evidencia las caras de los ladrones. En Venezuela los estamos esperando, para que sean juzgados por nuestro sistema de justicia”.

Diosdado Cabello mostró el vínculo de sectores de la extrema derecha con mercenarios extranjeros, quienes desde el año 2019, han estado detrás de la ejecución de la Operación Aurora.

