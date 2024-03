Compartir

La aspirante a la presidencia María Corina Machado se dirigió al país y destacó que no se le permitió inscribir a la candidata Corina Yoris. Resaltó que la transición está acelerada luego de los resultados de anoche.

Expresó que no pueden ser elecciones debido a que las personas que están fuera del país no pueden votar. Dijo que el gobierno está acostumbrado a la política de noche. Machado dejó mucha incertidumbre ya que insiste en su candidata y al parecer no habrá pacto con otro candidato opositor.

Comentó que su proyecto seguirá por el país. Destacó que los están acusando de cosas horrendas. Y llamó a la confianza. Dijo que seguirá luchando hasta el final por el proyecto que tiene para Venezuela.

Destacó que ha sido víctima de persecusión en el país. Es por eso que llama a unas elecciones limpias, dijo Machado. Y dijo que nadie los sace de la ruta electoral, que su norte precisamente son las elecciones.

Resaltó que el trabajo de los comandos siguen. Comentó que el objetivo es frenar el movimiento y no dejarán de hacerlo. Machado comentó que hay cómplices pero que eso no los detendrá en lo que ellos quieren para el país.

Dijo que la verdadera oposición está unida. Y dijo que siguen firmes y de por y que ninguno se va. Aseguró que si habrá elecciones limpias y libres. Comentó que querían dividirlos y no lo lograron.

Expresó que no se les permitió a la tarjeta de la Mud inscribirse. Y que Corina Yoris es la candidata de la Unidad. Hasta ahora se espera por las declaraciones de Manuel Rosales.