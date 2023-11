Compartir

Con una explosión de alegría Mariah Carey se descongela para darle la bienvenida a la navidad, la icónica cantante estadounidense vuelve a recibir la Navidad de una manera completamente única.

Fiel a la tradición, la “Reina de la Navidad” desempolva los adornos navideños y recupera el espíritu navideño con su famosa canción “All I Want for Christmas Is You”.

Este año, Carey decidió sorprender a sus fans con un video que se volvió viral en las redes sociales.

Mariah Carey se descongela

En el vídeo, la cantante es rescatada de un bloque de hielo por un grupo de personas disfrazadas de Halloween, donde se descongela para darle la bienvenida a la navidad y utilizando un secador de cabello.

Después de ser liberada, Kelly cantó su canción característica con un grupo de personas vestidas con estampados navideños, todos rodeados de nieve y felices de que dar inicio a la Navidad.

Es responsabilidad de Mariah Carey informar a los amantes de la Navidad cada año, y este año no es diferente.

La cantante estadounidense Mariah Carey (54) se ha ganado el título de “Reina de la Navidad” como cada 1 de noviembre con su icónica canción “All I Want for Christmas Is You” Bienvenidos a la Navidad.

Este año, el artista decidió hacer algo diferente y publicó un video en sus redes sociales, en el que primero se ve una caja fuerte, y luego de abrirla, se puede ver al compositor con un traje rojo, con un bloque de hielo congelado en su interior.

Esto se ha convertido en una tradición tal que casi logró pasar desapercibida, ya que la artista inicialmente dudó en grabar esta legendaria canción.

Ya que no era común que los cantantes lanzaran álbumes navideños en ese momento y le preocupaba que pudiera afectar su carrera.

Cuánto dinero genera la canción

Todos los fines del año, All I Want for Christmas is You va posicionándose lentamente en los puestos más altos de las listas internacionales hasta llegar a un pico alto en la Navidad.

Según Iluminate Analytics, en 2021 la canción logró 1.747 millones de reproducciones solamente en los Estados Unidos.

