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Mariara será escenario de ciclismo este domingo 7 de septiembre de 2025, con el Gran Pote organizado por la Liga de Ciclismo de Mariara. La inscripción para este evento será de 10 dólares.

Los mejores ciclistas del estado Carabobo como del país estarán en esta gran competición, la cual cada vez ha ido creciendo más. Siendo una de las ligas que más ha enaltecido el deporte de los pedales en el país.

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El lugar y hora de la salida será a las diez de la mañana desde Lámparas Mariara, para aquellos interesados deben inscribirse como pedir más información por los siguientes números; 0414 4029258, o por el 0424 3343552.

Mariara será escenario de ciclismo

Las categorías donde se verá acción será, juvenil, además de Master A, como Master B, C, D y E. Los organizadores del gran evento deportivo son Adan Tovar, Manuel Hidalgo, Anny Tovar y Mariangel Ramírez.

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