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Marineros pegó primero y sometió a los Azulejos de Toronto para ponerse arriba en la Serie de Campeonato de la Liga Americana con pizarra de 3×1. Toronto venía de tres días de descanso pero Seatlle aprovechó la inspiración del viernes para imponerse.

Los Marineros combinaron buen pitcheo y aprovechar las brechas que dejaron los Azulejos para poder ganar. No fue un encuentro fácil, pero terminaron frenando a la ofensiva de Toronto que no se vio en este primer juego.

Bryce Miller se enderezó luego de ser recibido con cuadrangular en la primera entrada, ya luego de eso pudo transitar seis capítulos dominando a Toronto. Eso fue muy productivo para el equipo marinero.

Seis tramos trabajó Miller además de tres ponches y tres boletos en una noche de inspiración para Seattle. Jorge Polanco, el mismo que llevó a los Marineros a la victoria el viernes, lo hizo la noche del domingo.

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El dominicano bateó par de sencillos que se convirtieron en lo mejor de la noche. Toronto se vio un poco presionado en este primer partido, se espera ahora es por los demás encuentros que están por venir.

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Marineros pegó primero ante Toronto en la Serie de Campeonato de la Americana y los juegos para hoy

A las cinco de la tarde, sigue la Serie de Campeonato de la Liga Americana entre Marineros de Seattle y Azulejos de Toronto. Luego a las 8:00 de la noche se medirán Cerveceros de Milwaukee y Dodgers de Los Ángeles, en el primero de la Serie de Campeonato de la Nacional.

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